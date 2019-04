Borse in calo, ma lo spread allenta la tensione

Lo spread tra Btp e Bund allenta la tensione e ritorna sotto la soglia dei 250 punti base, a 248, con un rendimento del decennale italiano al 2,48% ma il timore degli investitori riguarda la crescita globale. Piazza Affari risente dell’andamento delle banche: ultima Unicredit (-1,1%), in seguito all'assemblea dei soci ed il rischio di una multa per il caso dell'Antitrust. Indebolite anche Banco Bpm (-0,7%), Ubi e Bper (-0,4%), Mps (-0,3%) e Intesa (-0,1%). Va in controtendenza invece il Creval (+1,2%), che si fa forte della conferma del rating da parte di Moodys che valuta bene la sua solidità.