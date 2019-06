Boss della ‘Ndrangheta calabrese evade di prigione

Il boss della 'Ndrangheta calabrese Rocco Morabito è riuscito ad evadere dal carcere centrale di Montevideo in Uruguay, insieme ad altri tre reclusi. L’uomo era infatti in attesa di definizione del processo di estradizione verso l'Italia. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno uruguaiano. Dopo 23 anni di latitanza, l’uomo era stato arrestato nel 2017 e un tribunale penale d'Appello aveva confermato l'autorizzazione all'estradizione verso l'Italia. Le autorità uruguaiane hanno diramato un allarme nazionale indicando un numero di telefono a cui rivolgersi in caso di informazioni utili.