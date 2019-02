Brandisce una spranga e urla frasi minacciose in stazione a Milano

Denunciato un somalo di 21 anni per resistenza e lesioni contro un agente di Polizia, che ha cercato di bloccarlo mentre impugnava con fare minaccioso una spranga in piazza Duca d'Aosta, nel piazzale della stazione Centrale di Milano. L’uomo con precedenti è stato avvistato da una pattuglia della Polmetro armato mentre urlava frasi minacciose verso i passanti, scappando all'interno della galleria delle carrozze alla vista dei militari, per poi essere bloccato.