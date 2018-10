Brescia, auto si schianta contro i tavolini di un bar, morta una donna

In un bar di Brescia situato in via Milano, stamattina una donna di 45 anni ha tragicamente perso la vita in seguito a un incidente stradale, nel quale un’automobile si è schiantata contro i tavolini della distesa nel quale si trovava appunto la vittima.

Il luogo si trova in una delle strade che danno accesso al centro, e secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivata da li la macchina che l’avrebbe travolta. Da quanto emerso, il guidatore della vettura, per evitare l’incidente con un altra auto, avrebbe svoltato di colpo per poi finire proprio sui tavolini del bar, colpendo la signora che in quel momento era girata di spalle.

Le sue condizioni erano già dall’inizio troppo gravi, motivo per cui la donna è morta agli Spedali civili di Brescia, poco dopo.