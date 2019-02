Brescia, detenuto fugge prima del processo

Scappa dal tribunale di Brescia uno dei detenuti romeni in attesa dell’inizio del suo processo, approfittando di una pausa per fumare una sigaretta all’esterno dell’edificio. Si è infatti allontanato di corsa scavalcando un muro, per poi dirigersi verso la stazione dei treni facendo perdere le sue tracce. Condannato a 7 anni per rissa in Romania, doveva prendere parte all’esecuzione del mandato internazionale per la sua cattura.