Brescia e Lodi i comuni più inquinati del 2018

Sarebbero in totale 55 i capoluoghi dove nel 2018 sarebbero stati superati i limiti per le polveri sottili o per l'ozono. In testa alla classifica, Brescia totalizza il maggior numero di giornate fuorilegge, 150 giorni di cui 47 per il Pm10 e 103 per l'ozono. Seguirebbe al secondo posto Lodi con 149, di cui 78 per il Pm10 e 71 per l'ozono, per finire con Monza, Venezia, Alessandria, Milano, Torino, Padova, Bergamo e Cremona e Rovigo, tutte sopra i 120 giorni di inquinamento eccessivo. I dati sarebbero contenuti nel Dossier annuale di Legambiente che denuncerebbe "il 2018 un anno da codice rosso".