Bresciana 26enne trovata senza vita a Manchester

Trovata una bresciana di 26 anni uccisa in un appartamento a Manchester in Inghilterra, dove sono stati fermati due giovani sospetti di essere coinvolti nel delitto della ragazza. Si tratta di Lala Kamara, italiana di origini senegalesi, trasferitasi nella città inglese per lavorare come infermiera tre anni fa. Dopo le prime indagini, la polizia del luogo ha fermato due ragazzi accusati di delitto.