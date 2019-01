Brexit, l’Italia si prepara al “no deal”

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe approntato le misure necessarie a garantire piena continuità dei mercati in caso di Brexit senza accordo, scenario che potrebbe avverarsi dal 30 marzo in poi per il Regno Unito che diventerebbe uno Stato terzo. Le misure mirerebbero ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari con l'introduzione di un periodo transitorio che permetterebbe a detti soggetti di continuare ad operare secondo la normativa attuale.