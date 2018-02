Buffon furioso con la Juventus per il rinnovo: al portiere è stato offerto un ingaggio decurtato del 50%

Juventus e Gianluigi Buffon ai ferri corti per il rinnovo. Secondo quanto riporta Dagospia, il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli sarebbe favorevole a prolungare di un altro anno il contratto dell’estremo difensore di Carrara, che così allungherebbe di una stagione la sua gloriosa carriera. Ma la proposta del club non è piaciuta per nulla al numero uno della Nazionale azzurra: la Vecchia Signora gli avrebbe offerto un ingaggio inferiore alla metà dei 4,5 milioni di euro netti (8,33 lordi) percepiti ora, e Gigi sarebbe andato “su tutte le furie”.

Inoltre il tecnico dei campioni d’Italia Massimiliano Allegri, sempre secondo Dagospia, avrebbe fatto intendere che, se restasse, Buffon dovrà accettare il ruolo di comprimario, come vice del polacco Szczesny. Una vicenda che ricorda quella spinosa di un’altra bandiera che ha detto addio in passato allla Juventus: Alessandro Del Piero.

Indiscrezioni a parte, Buffon sul tema ha sempre detto di non voler sentirsi un peso per la squadra: “Volevo chiudere con il Mondiale perché secondo me poteva essere l’emozione più bella. Purtroppo non è andata così, ma penso che a 40 anni debba fare determinate dichiarazioni e fare un passo indietro. E’ anche una questione di sensibilità visto che sono stato sempre un punto di forza delle mie squadre e non voglio sentirmi un peso. E a 40 anni non devi dirtelo te, ma devono farlo gli altri”.

Così sull’argomento l’ad della Juventus Beppe Marotta: “Non esiste un problema Buffon. Gigi non è un ragazzino, a tempo debito verranno fatte tutte le riflessioni necessarie. Ad oggi non abbiamo ancora preso una posizione perché siamo concentrati sul campionato e non solo, preferiamo pensare al presente dove ci darà il suo apporto immediato”.

Il consiglio di Totti: “Non so se smetterai. Decidi tu, non far decidere agli altri perché è la cosa più brutta”, aveva scritto in un messaggio per i suoi 40 anni.