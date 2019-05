Bullismo a Pavia, un ragazzo rischia di perdere un occhio

Un ragazzo di 15 anni ha riportato un trauma cranico in seguito a un atto di bullismo verificatosi in una classe dell'Istituto tecnico Itis Cardano di Pavia. Lo studente è stato aggredito da un compagno che gli ha sbattuto con violenza la testa sul banco, causandogli seri danni che adesso rischiano di fargli perdere l’uso di un occhio. I genitori del 15enne dovrebbero presentare in questi giorni la denuncia ai carabinieri, e parlano di "atti di bullismo e vessazioni" che duravano ormai da mesi nei confronti del figlio.