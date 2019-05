Buttafuori ucciso nel 1999, ergastolo per il killer

La Procura di Bologna ha richiesto l'ergastolo per Stefano Monti, il 59enne accusato di aver ucciso il buttafuori 34enne Valeriano Poli, la sera del 5 dicembre 1999. Il pm ha sostenuto che la responsabilità dell'imputato "è stata ampiamente dimostrata, molto oltre ogni ragionevole dubbio”, e che non devono essere concesse le attenuanti generiche perché "non ha dato segni di ravvedimento, non ha offerto risarcimenti ai familiari della vittima e ha cercato di depistare le indagini”, mentre sussiste invece l'aggravante della premeditazione.