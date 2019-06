Cadavere carbonizzato in un camper in fiamme

Un uomo è morto carbonizzato in un incidente avvenuto lungo la Statale 45 nel comune di Travo in provincia di Piacenza, dove un camper è andato in fiamme con all'interno la vittima. Si tratterebbe di Gianpaolo Bertuzzi, l'artigiano piacentino 64enne allontanatosi volontariamente da casa, il quale ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Per avere la certezza della sua identità, sarà necessario attendere gli accertamenti delle analisi condotte dai medici legali.