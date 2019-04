Cadavere carbonizzato, fermati i due presunti killer

Fermati due uomini nell’ambito nell'indagine sul corpo smembrato e incendiato, ritrovato sabato sera nel quartiere Bovisasca di Milano. Secondo le indagini, si tratta di due colombiani bloccati nel tentativo di fare ritorno in Sudamerica dall’aeroporto di Malpensa. Il corpo della vittima, fatto a pezzi e trasportato con un carrello prima di essere dato in pasto alle fiamme, non è stato ancora identificato. Intanto i due indagati sono stati fermati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.