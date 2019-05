Cadavere di una donna scoperto a Piacenza

Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un’abitazione a Borgonovo, in provincia di Piacenza: il corpo appartiene ad una marocchina di 45 anni, sulla cui salma sono stati rinvenuti dei profondi tagli alla gola, facendo pensare ad un’ipotesi di omicidio. La donna risiedeva nell’abitazione insieme ai due figli e al marito, che al momento è irreperibile. Al momento, sono in corso le indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri, i quali hanno interdetto la zona per raccogliere i rilievi.