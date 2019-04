Cadavere fatto a pezzi e carbonizzato, trovato l’occultatore

La polizia ha fermato due uomini nell’ambito dell’indagine sul corpo ritrovato mutilato e carbonizzato sabato sera in via Cascina dei Preti, a Milano. Secondo le indagini, uno di loro è stato bloccato a Malpensa nel tentativo di ritornare in Sudamerica, mentre un’altro è stato arrestato all’aeroporto di Orly in Francia poco dopo. Dalle ricostruzioni, pare che il corpo sia stato tagliato a pezzi con un’accetta e poi trasportato con un carrello nel luogo dove è stato poi incendiato. Le accuse sono quindi di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere.