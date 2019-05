Cadavere in mare, ritrovato a Ravenna

Il corpo di una donna è stato recuperato ad un miglio al largo del litorale nord di Ravenna dopo l’allarme lanciato da un diportista che ha notato il cadavere galleggiante. La salma è stata recuperata da una motovedetta della capitaneria di porto ed è stata portata all’obitorio di Ravenna per un ispezione preliminare. Si tratta di una donna di circa 25 anni senza segni che lascerebbero pensare ad un omicidio. Ripescata senza abiti o documenti, la donna non è stata ancora identificata e si stanno effettuando dei controlli sulle denunce di scomparsa per verificare un’eventuale corrispondenza.