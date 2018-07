Cadavere ritrovato nel veronese, era di un ragazzo olandese scomparso

Il cadavere è stato rinvenuto in un corso d’acqua a Ronchi, nel veronese. Era del ragazzo olandese di 17 anni dato per scomparso una settimana fa. L’allarme della sua scomparsa era scattato in seguito al suo mancato ritorno dalla famiglia al camping dove pernottavano, a Pacengo. Dopo essersi recato in un parco giochi nelle vicinanze del posto infatti, non aveva più fatto ritorno.

Non ci sono indicazioni al momento sulla morte del giovane, ma si ipotizza che possa aver avuto un malore ed essere finito in acqua, scivolando o inciampando. Il corpo è stato poi portato al Policlinico, per essere messo a disposizione delle indagini.