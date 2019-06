Cadavere trovato nella Stazione Centrale di Milano

Un uomo è stato trovato morto nei giardinetti nei pressi della Stazione Centrale di Milano, senza evidenti segni di violenza. La Polizia di Stato propende per un malore in attesa delle valutazioni medico-legali, a causa dell’ondata record di caldo torrido. Tra le persone presenti all'esterno della stazione, l'uomo era conosciuto dai senzatetto come lui, e la Polizia lo ha poi identificato grazie alle banche dati dei vari fotosegnalamenti. Il corpo è stato trovato in un'aiuola, su uno dei due lati della stazione centrale di Milano e secondo i documenti sanitari trovatigli addosso, è emerso che era cardiopatico.