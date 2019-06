Cade in un crepaccio e perde la vita, nel Bolognese

Un uomo di 58 anni è deceduto dopo essere scivolato in un dirupo in un bosco a Castiglione dei Pepoli, sulle montagne bolognesi. L’uomo residente a Bologna si era recato insieme alla moglie al Santuario di Boccadirio e all'improvviso si è allontanato, facendo scattare le ricerche da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco, allertati dalla moglie. Qualche ora dopo, è stato scoperto il corpo senza vita dell'uomo sul fondo di un crepaccio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.