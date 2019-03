Cade in un tombino e muore, a Sedico nel Bellunese

Un 63enne di Sedico, in provincia di Belluno, è caduto in un pozzetto nei pressi della propria abitazione e ha perso la vita. E’ successo di mattina, mentre la vittima era intenta a chiudere la saracinesca principale della condotta dell’acqua secondo quanto richiesto dall’idraulico. Probabilmente a causa di un malore però, l’uomo è caduto a testa in giù nel tombino, rimanendo con le gambe all’esterno. All’arrivo dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad estrarlo, i sanitari del 118 hanno però dovuto costantarne il decesso.