Calano le prescrizioni di antibiotici in Emilia Romagna

Diminuzione in tutta l’Emilia Romagna dei consumi e delle prescrizioni di antibiotici, soprattutto nell’infanzia. Registrato dal 2010 al 2017 una riduzione delle prescrizioni del 35% per i bambini soprattutto fino ai sei anni, con una media complessiva di 16,8 di dosi medie giornaliere di antibiotico ogni mille abitanti nel 2017, il 5% in meno rispetto al 2016. I dati sono stati esposti in Commissione assembleare dall'assessore alla Salute, Sergio Venturi, e dal direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, Maria Luisa Moro, sottolineando l’impegno della regione per combattere il fenomeno della antibioticoresistenza. "Iniziamo a toccare con mano i risultati ma non abbassiamo la guardia”, commenta Venturi.