Calcinacci precipitano da un museo di Bassano

Alcuni calcinacci di un cordolo in cemento sono precipitati dal tetto di palazzo Bonaguro, nel quale è ospitato il museo civico di Bassano. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere dalla sommità del tetto le parti pericolanti di cemento, al fine di impedire eventuali incidenti e tragedie. La parte sottostante la caduta dei calcinacci è stata fatta transennare, e sarà interdetta fino a prossimi lavori di messa in sicurezza dell’edificio.