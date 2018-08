Calciomercato live: le notizie più importanti dalla Serie A. Ronaldo Vieira alla Sampdoria

Calciomercato in fermento in queste ultime settimane prima dell’inizio della Serie A. Tutte le squadre si stanno muovendo in cerca di rinfozi. Molto attive le due genovesi con la Sampdoria e il Genoa che stanno chiudendo diversi affari. Bene anche il Sassuolo e da sottolinerare anche i movimenti del Frosinone.

SAMPDORIA – I blucerchiati hanno chiuso per Ronaldo Vieira, ma non mollano la pista Obiang per il centrocampo. Il giovane classe ‘98 del Leeds arriva per 7,1 milioni e nella giornata odierna svolgerà le visite mediche prima della firma. Per quanto riguarda il ritorno di Pedro Obiang, il West Ham gioca al rialzo e chiede 12,5 milioni, Ferrero si sta spazientendo dopo aver alzato l’offerta a 10,5. Il mancato arrivo dello spagnolo blocca Capezzi all’Empoli. Per la difesa il Napoli vuole 1 milione per il prestito di Tonelli e 7 per il riscatto obbligatorio, la Doria lo valuta solo col diritto di riscatto. Silvestre in uscita tratta sull’ingaggio con l’Empoli.

GENOA – In casa Genoa resta da risolvere il caso Rolon. Il centrocampista si allena nelle strutture del club a parte e con maglie bianche senza sponsor, in attesa che la trattativa col Malaga si chiuda. Gli spagnoli vorrebbero l’obbligo di riscatto, Preziosi punta al diritto. Favilli (Juve) è vicino, ma l’Udinese non ha mollato la presa (occhio al Porto). Dopo la tournée americana si parlerà col Milan di Bertolacci. Attesa per Lopez (Benfica).

FROSINONE E SASSUOLO – Il trequartista Vloet è a Frosinone e aspetta che venga chiusa la trattativa tra il Chiasso (con cui ha firmato) e il Nac Breda. Solo dopo questo passaggio il Frosinone potrà chiudere la pratica con gli svizzeri e accogliere l’olandese. Domani è il giorno di Scuffet (Udinese) in prestito, che libererà Vigorito per il Lecce. Il Sassuolo ha sondato il terreno per il centrocampista Clemenza della Juve. Oggi previsto un incontro per chiudere l’affare Brignola (al Benevento come contropartite andranno Ricci e Bandinelli), su cui c’era anche l’Atalanta. Il Galatasaray, intanto, ha messo nel mirino Duncan, mentre il Porto vuole Ferrari.

ALTRI AFFARI – In casa Parma c’è stata la fumata nera ieri tra il d.s. Faggiano e Petrachi del Torino a Lecce per Obi. Nessun accordo per il passaggio del nigeriano in Emilia. Per la fascia, l’ultima idea è Zampano del Pescara. Bradaric, ormai ex Rijeka, ha svolto le visite e firmato col Cagliari. Buon colpo per i rossoblù. L’Udinese stringe per Nikolau (Olympiacos) e lavora alla cessione di Angella su cui ci sono Chievo ed Empoli. In stand by per la fascia Verde. Il Chievo pensa a Letizia del Benevento, ma si valuta l’alternativa Martella (Crotone). Fatta per Di Noia dal Bar (andrà in prestito a Carpi). La Spal resta vigile su Grassi (Napoli), per il quale c’è da battere la concorrenza di club stranieri. Dopo essere stato vicino al Cagliari, il milanista Gustavo Gomez va verso il Palmeiras.