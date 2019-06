Caldo record, un morto nel Veronese

Una persone è morta a Mozzecane nel Veronese, in seguito ad un grave colpo di calore. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno per trovato la vittima già senza vita. Non si conosce il quadro clinico del paziente, il quale potrebbe essere stato in possesso di patologie che potrebbero aver acuito gli effetti. Intanto, altre due persone sono state soccorse dai medici sintomi analoghi, e sono stati trasportati al Polo Confortini di Borgo Trento e all'ospedale di San Bonifacio.