In calo le attività di vendita al dettaglio in Emilia Romagna

Le imprese del commercio al dettaglio in Emilia-Romagna sono diminuite del 9% tra il 2008 e il 2018 con 1.566 attività in meno. E’ invece in ascesa il numero di alberghi, bar e ristoranti, secondo una segnalazione di Confcommercio regionale. Il numero totale di imprese è quindi costante, ma in questo equilibrio gli hotel sono cresciuti del 15,2% nei centri storici, per un aumento complessivo di 147 alberghi e di 1.034 bar e ristoranti in più. Si stima inoltre che "il 70-80% della riduzione del numero totale di negozi nei centri storici delle 10 città sia attribuibile a razionalizzazione e scelte imprenditoriali relative all'insufficiente redditività e alla competizione di commercio elettronico, centri commerciali, parchi commerciali e outlet".