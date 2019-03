Camion finisce fuori strada, due morti nel Bolognese

Durante un incidente stradale avvenuto a Ganzole nell’Appennino Bolognese, due persone hanno perso la vita in seguito ad un sinistro nel quale il loro veicolo, un mezzo pesante, è finito fuori strada. Le cause che hanno provocato lo sbandamento sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto impiegare un’autogru per sollevare il mezzo e rimetterlo in strada.