Canapa sativa, chiuso un esercizio commerciale a Modena

La squadra mobile di Modena ha notificato la chiusura a un esercizio commerciale specializzato in prodotti a base di canapa sativa, per aver rivelato 11 campioni di sostanza contenente una percentuale di principio attivo superiore al limite consentito dalla legge. Nel corso di un controllo del 14 gennaio scorso infatti, durante le attività di monitoraggio di esercizi pubblici attivi nel commercio di canapa sativa, la polizia aveva sottoposto a sequestro diverse confezioni prodotti, sulle quali non erano indicate caratteristiche obbligatorie come il principio attivo.