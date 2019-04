Candreva salda i conti della mensa di Minerbe

Il giocatore di calcio Antonio Candreva ha effettuato un versamento alla scuola elementare di Minerbe in provincia di Verona, nel quale un'alunna di una famiglia straniera è stata sfamata con tonno e cracker nella mensa scolastica perché i genitori non potevano pagare le rette. "Antonio Candreva ha dato la sua disponibilità a dare un contributo per saldare i conti della mensa scolastica, ma visto che era già stato saldato dal Comune, ci siamo accordati con lui e con il suo collaboratore, di dare un contributo generico per la nostra scuola", ha dichiarato Andrea Girardi, il sindaco leghista di Minerbe.