Cannabis, in aumento il consumo di farmaci in Emilia Romagna

Aumenta il consumo di farmaci a base di cannabis in Emilia-Romagna. E vista la presenza in tutta la regione di numerose farmacie convenzionate, molti malati arrivano da fuori Emilia-Romagna. Col risultato che più della metà del consumo complessivo riguarda la cura di pazienti non residenti. A fare il punto della situazione è l’assessore regionale alla Sanità, Sergio Venturi, lunedì in commissione in viale Aldo Moro. Sulla base dei dati forniti dal ministero della Salute, in Emilia-Romagna risulta in crescita il consumo di farmaci cannabinoidi: 31 chilogrammi nel 2016, 53 nel 2017 e 24 chili solo nel primo trimestre 2018. In totale sono stati 1.031 i pazienti curati con farmaci a base di cannabis dal settembre 2016 all’aprile 2018. Il 63% sono donne e circa un terzo ha più di 65 anni. Cinque i pazienti sotto i 19 anni.

I preparati sono stati utilizzati principalmente per il trattamento del dolore neuropatico cronico di intensità elevata e resistente a trattamenti convenzionali (65%). Un altro 15% ha riguardato la riduzione del dolore in pazienti affetti da sclerosi multipla, associato a spasticità e resistente alle terapie convenzionali (15%). In alcuni casi, la prescrizione riguarda più di una patologia. Nel complesso si parla di circa 4.000 prescrizioni mediche effettuate. A livello provinciale sono 31 i pazienti a Piacenza, 90 a Parma, 164 a Reggio Emilia, 161 a Modena, 160 a Bologna, 19 a Imola, 88 a Ferrara e 313 in Romagna. Le farmacie convenzionate che ad oggi erogano preparazioni a base di cannabis sono state in totale 31: 12 in Romagna, cinque a Modena, quattro a Bologna, tre a Imola e a Parma, due a Reggio Emilia e a Ferrara.