Cannabis Expo, il manifesto crea discordia a Milano

Segnalati da parte del Comune di Milano all’Agcom, i manifesti affissi nella città lombarda che fanno da pubblicità per la fiera internazionale della canapa conosciuta come Cannabis Expo, che si dovrebbe svolgere dal 3 al 5 maggio in città. Sulla questione, si è espresso il sindaco Giuseppe Sala: “Abbiamo fatto due cose: ci siamo rivolti all'Agcom segnalando il manifesto e, posto che l'Agcom non ci ha ancora risposto, ho chiesto alla vicesindaco di parlare direttamente con i promotori del festival per chiedergli di intervenire immediatamente". Il volantino infatti mostra una foglia di marijuana recante la scritta “io non sono una droga”, chiaramente ambigua considerando il fatto che il Cannabis Expo verte sulla canapa industriale e non su quella illegale. "Al festival si parla di canapa industriale, e questa è una realtà. Però il manifesto è sbagliato, odioso, pericoloso perché un ragazzo giovane non distingue, vede una foglia di canapa, e può arrivare a pensare che la marijuana sia legale”, conclude Sala.