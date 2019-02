Canoista muore durante un allenamento a Casalecchio

Aperto dalla Procura di Bologna un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Disposta inoltre l'autopsia per chiarire le cause del decesso di Alessandro Ferriani, canoista di 17 anni morto nel fiume Reno al lido di Casalecchio. Durante un allenamento insieme a due compagni e a un istruttore, la canoa si è ribaltata in acqua impedendogli di riemergere per respirare. Intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo, oltre al personale del 118 che ha tentato invano di rianimare il giovane.