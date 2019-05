Capotreno si sfoga su facebook e diventa virale

"Controllo biglietti, non passaporti”. Sono le parole di Marco Crudo, 36enne capotreno del trasporto regionale lombardo, il quale ha pubblicato un video su Facebook per combattere il razzismo e la strumentalizzazione del lavoro. Ogni giorno succede che "quando fai la multa a qualcuno c'è sempre un altro che alza la voce e dice frasi come ‘agli extracomunitari non fate nulla, quelli viaggiano gratis'. Io ho un ruolo e rispetto tutti, ma quando i toni si alzano e si arriva agli insulti razzisti rispondo che con loro non parlo e di rivolgersi all'azienda. Non tollero che si dia per scontato che gli extracomunitari non paghino il biglietto”. Il video, una volta diffuso sui social, è divenuto virale.