Carabinieri di passaggio salvano una pensionata da un incendio

Una donna di 86 anni ha rischiato di rimanere intrappolata nella sua abitazione completamente satura di fumo causato da un incendio, ma è stata tratta in salvo dai carabinieri di Castel San Pietro, nel Bolognese. Il rogo era partito da una canna fumaria incendiatasi, che ha attirato l’attenzione di una pattuglia di passaggio, che ha sfondato la porta dell’edificio intuendo un potenziale pericolo per i residenti. Una volta entrati, hanno trovato l'anziana impossibilitata ad alzarsi e hanno deciso di portarla fuori in braccio per poi affidarla alle cure del 118.