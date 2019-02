Carnevale di Venezia, numero chiuso al volo dell’angelo

Per la prima volta il Carnevale di Piazza San Marco ha sperimentato i varchi e il sistema di conteggio persone nell’area marciana, al fine di impedire le resse e garantire la sicurezza all’interno dell’area. Il numero chiuso corrisponde a 23.000 ingressi, i quali hanno avuto la possibilità di ammirare il famoso volo dell’angelo dal campanile, l’evento che sancisce l’inizio dei festeggiamenti in maschera. Per la sperimentazione sono stati necessari 700 uomini delle forze dell’ordine, a supporto del massiccio numero di stewart.