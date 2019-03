Carpi, trovata sede di un’organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani

Trovata in un bar alle porte di Carpi in provincia di Modena, il quartier generale di un’associazione a delinquere dedita al traffico di esseri umani in Italia e all’estero. Eseguita una ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla procura di Bologna ed emessa dal tribunale nei confronti di tre italiani, due turchi e un colombiano. Arrestato inoltre anche un albanese per possesso di droga e armi clandestine. Gli stranieri venivano trasportati in Italia dietro pagamento di ingenti somme di denaro, per poi richiedere asilo politico.