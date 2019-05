Casamonica, 22 nuovi arresti a Roma

Una nuova operazione in corso ha sferrato un altro duro colpo Casamonica, nel quale sono stati arrestate 22 persone alcune delle quali appartenenti alla nota famiglia. L’accusa è di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma, per un giro di affari di oltre 100.000 euro al mese.

L’indagine partita a gennaio 2017 ha consentito di accertare l'esistenza di un'associazione a delinquere composta non solo dai capi riconducibili ai Casamonica, ma anche altri italiani ai quali erano stati affidati ruoli e compiti diversi.