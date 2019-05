Casamonica, confiscati beni in varie zone di Roma

In corso una serie di perquisizioni in varie zone di Roma nei confronti di diversi esponenti della famiglia Casamonica: gli agenti della guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri stanno liberando una villa confiscata al clan rimasta abitata dai componenti della famiglia, mentre altre forze dell'ordine starebbero cercando armi e droga all’interno della struttura. Eseguita anche una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giacomina Casamonica, moglie del capoclan attualmente ristretto a Sassari in regime di 41 bis.