Casi Cozzi, annullato l’ergastolo per l’omicidio di Alfredo Cappelletti

Cancellato l’ergastolo inflitto ad Alessandro Cozzi, l’ex conduttore tv accusato dell’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti, assassinato a Milano nel 1998. La condanna è stata rettificata a 24 anni da scontare in carcere, secondo una decisione della Corte d’assise, che ha escluso l’aggravante della premeditazione. Nei giorni precedenti all'omicidio di Cappelletti, Cozzi "aveva cercato di accreditare segnali di particolare malessere della vittima" per indurre le indagini verso il suicidio, punto su cui si è espressa Maria Pina Beneggi, moglie della vittima:"Volevano farci credere che si fosse trattato di un suicidio, ma mio marito non ha mai voluto togliersi la vita".