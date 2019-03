Caso Ballardini, richiesto il carcere per i 4 amici della vittima

Richiesto per il caso della morte di Matteo Ballardini, lo studente 19enne di Lugo in provincia di Ravenna morto per overdose nel 2017, una pena di 30 anni per la ragazza accusata di aver passato materialmente la dose di metadone letale, 16 anni per i due co-imputati e il rinvio a giudizio per l’ultimo imputato, che ha scelto la via del dibattimento. Secondo l’accusa, i quattro amici avrebbero lasciato la vittima in un’auto in un punto defilato della città dopo avergli fornito le dosi che hanno provocato la sua morte.