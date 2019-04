Caso Banca D’Italia, assolti i 14 imputati

Assolti i 14 imputati a Milano per ostacolo agli organi di vigilanza nel caso Banca D’Italia, tra cui ex vertici ed ex manager di IW Bank e lo stesso istituto di credito online del gruppo Ubi Banca: il fatto infatti, non sussiste. Respinta quindi la richiesta di condanna ad un anno e due mesi di reclusione per gli indagati accompagnata dai 600.000 euro di sanzione amministrativa. Scagionati dalle accuse l’ex amministratore delegato e direttore generale Alessandro Prampolini e il vice presidente del consiglio di sorveglianza di Ubi Banca Mario Cera, insieme ad altri dirigenti, i quali sono accusati di aver tenuto nascosto la pratica di operazioni senza le prescrizioni antiriciclaggio.