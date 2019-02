Caso Caccia, confermata la condanna

Confermata la condanna di ergastolo a Milano per Rocco Schirripa, il 65enne accusato per l’omicidio del procuratore Bruno Caccia, ucciso nel 1983. Accolta la richiesta del pg Galileo Proietto per l’uomo accusato del gruppo che oltre trent’anni fa sparò al magistrato di Torino. Già nel 2017 si era giunti ad una condanna di primo grado.