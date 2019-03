Caso Cagnoni, sequestrati i beni immobiliari dell’uomo

La Corte d'Assise di Ravenna ha disposto il sequestro di tutti i beni immobiliari di Matteo Cagnoni, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Giulia Ballestri, uccisa a bastonate il 16 settembre 2015 nella città romagnola. La decisione è stata presa in seguito ad una istanza dell'avvocato difensore della famiglia Ballestri, per un totale di 4,5 milioni di euro quantificate dalla sentenza tra genitori, fratello e i tre figli della donna. L’uomo è attualmente in attesa della fissazione del processo d'appello.