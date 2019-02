Caso Maugeri - San Raffaele, Formigoni in carcere a Bollate

Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, è stato arrestato e condotto al carcere di Bollate a Milano, per scontare la condanna a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri - San Raffaele. Presentata dai suoi legali la richiesta della detenzione domiciliare per l’uomo di 70 anni, che però è stata respinta dalla Procura.