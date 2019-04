Caso di morbillo a Faenza, richiesta di vaccinazione per bambini e insegnanti

Sospetto caso di morbillo in una scuola dell'infanzia di Faenza nella provincia di Ravenna. L’Ausl Romagna ha avviato l'indagine epidemiologica in attesa delle analisi e ha richiesto alle famiglie degli studenti di anticipare il secondo richiamo del vaccino contro il virus in questione. L’indagine è iniziata a qualche giorno dalla scadenza secondo la quale dal 10 marzo scorso le scuole e gli asili nido non avrebbero potuto più prendere al loro interno i bambini non vaccinati. Inoltre, la profilassi è stata richiesta anche per gli insegnanti e gli adulti non ancora immunizzati.