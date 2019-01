Caso ponte Morandi, altri 10 indagati

Sono 10 le persone all’interno di un’indagine relativa al crollo del ponte Morandi: tecnici e dirigenti di Aspi e Spea accusati di falso in procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico. Eseguite nuove perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta, mentre i militari del gruppo delle fiamme gialle hanno acquisito la documentazione delle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell'Utsa a Genova, Milano, Bologna, Firenze e Bari. Il nuovo blitz riguarda infatti altri 5 ponti e viadotti in condizioni di rischio.