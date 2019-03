Caso Sarti, archiviato il caso della deputata M5S

Depositato dal gip di Rimini il provvedimento di archiviazione per il fascicolo della denuncia ai danni di Andrea Bogdan Tibusche da parte della sua ex fidanzata, la deputata M5S Giulia Sarti. L’accusa è di appropriazione indebita nell’ambito di rimborso poli, che ha coinvolto una parte dei membri pentastellati. Secondo il gip, la querelante avrebbe sempre avuto il modo di controllare il conto corrente, autorizzando implicitamente quindi le operazioni fatte dall’ex fidanzato, il quale era in possesso di token bancario, il dispositivo elettronico necessario per operare online.