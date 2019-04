Caso di scorbuto a Rimini, grave un bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni è stato colpito da un grave caso di malattia chiamata “scorbuto”, un malessere tipico del medioevo che affliggeva soprattutto marinai e persone rimaste a lungo tempo in mare senza mangiare frutta o verdura. La patologia infatti è legata alla carenza di vitamina C e può in alcuni casi risultare mortale. Il piccolo è stato curato dai medici dell’ospedale di Rimini, dopo la comparsa dei primi sintomi a marzo in seguito ad una varicella. Il padre precisa che il figlio non era ancora vaccinato perché "visto che si sospettava anche una malattia autoimmune ci hanno detto che era meglio attendere di capire qualcosa di più, prima di procedere con il vaccino".