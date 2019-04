Caso Siri, previsto incontro col Presidente del Consiglio

Secondo quanto riferiscono le fonti di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio incontrerà il sottosegretario Siri per prendere una decisione in merito al caso che lo ha coinvolto negli ultimi giorni. "Ascolterò il sottosegretario Siri, lo guarderò negli occhi e prenderò le mie decisioni tenendo conto del principio di innocenza a cui come giurista sono molto sensibile. Tuttavia preciso che esiste un principio di etica pubblica, per cui è possibile prendere una decisione politica anche prima di una sentenza definitiva", dichiara Conte fuori da Palazzo Chigi. Sul caso Siri si esprime anche il vicepremier Di Maio: "Stop polemiche, il governo va avanti altri 4 anni. Ogni ministro deve pensare a fare il suo e il M5S vuole andare avanti per altri 4 anni. È un esecutivo che può cambiare davvero le cose e noi ci crediamo. Quindi abbandoniamo anche i vittimismi. Non mi è mai piaciuto chi tira il sasso e poi nasconde la mano. Io sono sempre stato abituato a metterci la faccia davanti ai problemi. Mettiamocela insieme e cambiamo il Paese".