Caso trivellazioni, trovato accordo Lega e M5S

Trovato un accordo tra Lega e M5s sul tema delle trivelle, con la conferma pervenuta dal presidente della commissione Lavori pubblici Mauro Coltorti in seguito alla riunione della commissione di questa mattina. Aumenterebbero infatti di 25 volte i canoni per le concessioni delle trivelle, un’incremento comunque ritenuto ridotto rispetto alla proposta iniziale M5S, di 35 volte. L'accordo prevederebbe inoltre anche la sospensione di 18 mesi nell'intervallo di tempo che intercorrerebbe fino all'adozione di un piano nazionale che consisterebbe nelle ricerche di idrocarburi. “Salvati i posti di lavoro, è stata garantita continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga", avrebbe dichiarato la Lega.