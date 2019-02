Caso di Villa Lotta, ancora sconosciuto il colpevole

Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale della Lombardia, commenta la lettera aperta dei figli della donna uccisa al Parco di Villa Litta, il 23 novembre 2017: "E' vergognoso, la responsabilità per l'archiviazione del caso, dato che le telecamere avrebbero potuto darci il volto dell'assassino, se la deve assumere l'allora assessore alla sicurezza Carmela Rozza o direttamente il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, i quali invece non hanno neanche risposto all'appello dei figli della donna". Prosegue inoltre: "E' infatti notizia di questi giorni che per l'omicidio di Marilena Negri, probabilmente non si troverà mai il colpevole. La donna nel novembre del 2017 venne trovata morta, uccisa a coltellate, nel parco di villa Litta a Milano. I figli hanno scritto una lettera aperta indirizzata alle istituzioni in cui affermano che se le telecamere avessero funzionato correttamente, forse oggi conosceremmo il volto dell'assassino della loro madre".